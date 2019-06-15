Россия и ЕС намерены перейти на расчёты в национальных валютах, для этого будет создана совместная рабочая группа. Мера позволит снизить риски для задействованных в двусторонней торговле бизнесменов, сообщил пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров. По его словам, вопрос обсуждался в ходе встречи Силуанова с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Нефтегазовые реалии

Тема лежит на поверхности, поскольку доля расчётов в долларах за товары, поставляемые из РФ в еврозону, падает. Совсем другая ситуация с долей расчётов в евро: по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за пять лет, которые Россия живёт под американскими санкциями, она выросла с 18,1% до 34,3%. Вместе с тем цены на нефть в мире, ориентированные на эталонные марки Brent и WTI, традиционно формируются в долларах, и это обстоятельство препятствует более активному замещению «американца». А вот сделки в европейских газовых узлах — хабах — номинированы в евро и британских фунтах.

За последние пять лет страны Евросоюза уже на четверть сократили долю доллара в расчётах за российский экспорт и на 20,4% — за импортные поставки из стран ЕС в РФ. Примечательно, что на сокращение доли американской валюты в расчётах активно идут даже те страны, которые поддерживают антироссийские санкции.

От доллара так просто не уйти

По словам эксперта «БКС Брокер» Ивана Копейкина, обсуждение перехода на расчёты в рубли и евро — вполне закономерный шаг в период торгового протекционизма и санкций. Тем самым страны просто пытаются снизить риски. Это может привести к большей независимости от ограничительных мер со стороны США, что выгодно обеим сторонам.

Сергей Лантюхов/News.ru

Однако полностью реализовать это сейчас крайне сложно. Доллар остаётся одной из самых надёжных мировых валют, да и многие компании просто не пойдут на это. Что касается чисто технического механизма, переход на такого рода взаиморасчёты уже вполне возможен. Иван Копейкин эксперт «БКС Брокер»

Как предполагает директор департамента управления активами ERARIUM Group Денис Лисицын, решение обусловлено риском введения санкций со стороны США, связанных с запретом производить расчёты в долларах с российскими банками. По его мнению, мера позволит нивелировать возможные последствия санкций и в отношении проекта «Северный поток — 2», а также упростить расчёты в поставках газа. Переход на взаиморасчёт в рублях и евро будет способствовать увеличению товарооборота между РФ и Евросоюзом. Что, в свою очередь, сделает российскую валюту более котируемой на европейском и мировом рынках.

Назревший шаг

По словам руководителя аналитического департамента Международного финансового центра Романа Блинова, при нынешнем уровне экономического взаимодействия между Старым Светом и Россией подобные шаги абсолютно необходимы. А в свете звучащих всё громче санкционных угроз со стороны официального Вашингтона в адрес Брюсселя чего-то другого ожидать трудно. Евросоюз уже не раз выслушивал нотации со стороны администрации Дональда Трампа — то по поводу поставок природного газа из РФ в страны ЕС, то по поводу европейских автопроизводителей, то по поводу финансирования и действий НАТО. Тут нужно рассматривать весь комплекс российско-европейских внешнеторговых связей, которые в текущих геополитических реалиях требуют новых подходов.

Как считает Блинов, решение во многом базируется на сложившейся практике поставок нефти в страны ЕС из Ирана. Европейский бизнес уже неоднократно высказывался за тот или иной метод обхода антироссийских санкций, а порой звучали призывы к полному снятию ограничительных мер со стороны ЕС. Это прерогатива Брюсселя и Европарламента, а там сейчас идёт партийное обновление, что вполне могло стать дополнительным толчком для выхода на новый уровень двусторонних отношений.

Заседание Европарламента Abdessalam Mirdass/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Технические сложности

Что касается моментов, способных затруднить процесс перехода на расчёты в национальных валютах, то, отмечает собеседник News.ru, это прежде всего вопрос банковских валютных свопов на российский рубль и отсутствие у рубля статуса свободно конвертируемой валюты. Но при условии создания совместного пула стран и уполномоченных банков, которые будут заниматься этой проблематикой, решение может найтись достаточно быстро.

Инициативу можно будет реализовать в рамках пилотного проекта, а затем вывести на нормальный уровень функционирования. На всё уйдёт от года до трёх лет. Роман Блинов руководитель аналитического департамента Международного финансового центра

По мнению генерального директора «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, и страны ЕС, и Россия смогут в итоге избавиться от долларовой зависимости, что, в свою очередь, положительно скажется на обеих экономических системах. В целом речь идёт о продолжении мировой тенденции на дедолларизацию национальных экономик. С технической точки зрения вопрос требует детальной и качественной проработки, однако поскольку создаётся общая рабочая группа, ожидать первых плодов долго не придётся.

Фактор пакета DASKA

Попытки дедолларизации со стороны России предпринимались и ранее, напоминает финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис. Не первый год ходят разговоры о торговых расчётах в рублях с азиатскими странами, в частности, с Китаем, как одним из главных импортёров в нашу страну. Вопрос перехода на взаиморасчёты с Евросоюзом обострил пакет санкций США DASKA, опубликованный осенью прошлого года. Этот документ предусматривал ограничение инвестиций в российскую экономику, в проекты России по СПГ за рубежом.

Сегодня ЕС — одна из главных экспортных зон для РФ. Но нужно понимать, что планируемая мера приведёт к повышению волатильности между рублём и евро, поскольку объёмы денежных средств в национальных валютах для взаиморасчётов вырастут. Ирина Ланис финансовый аналитик компании «ФинИст»

В то же время, отмечает Ланис, при повышении объёмов недолларовой ликвидности на стороне инвесторов в ЕС станут более доступными крупные инвестиции в российские проекты, что будет способствовать развитию экономики РФ.