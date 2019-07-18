https://static.news.ru/photo/0a963c82-a96b-11e9-a1bf-fa163e074e61_1024.jpg Антипинский НПЗ Фото: annpz.ru

Новый оператор Антипинского нефтеперерабатывающего завода — «Сокар Энергоресурс» — возобновил работу НПЗ. Это совместное предприятие Сбербанка и кипрского офшора Socar Russia Investments.

Несмотря на то, что банк является основным кредитором промышленного объекта, у него нет опыта менеджмента на подобных производствах, рассказал первый зампред правления финансовой структуры Александр Ведяхин.

Для управления проектом мы нашли профессиональных профильных инвесторов, которые смогут обеспечить эффективное операционное управление. Новые акционеры завода привлекли финансирование и организовали запуск производства нефтепродуктов по давальческой схеме, — цитирует топ-менеджера официальный сайт Сбербанка .

Антипинский НПЗ — крупнейший в РФ независимый нефтеперерабатывающий завод мощностью 9 млн тонн в год. Его основал предприниматель Дмитрий Мазуров. Предприятие достроили в 2018 году. Его возводили на кредиты Сбербанка, к концу прошлого года долги НПЗ перед финансовой организацией достигли $2,9 млрд, пишет РБК .

Ранее News.ru сообщал, что тюменский арбитраж перенёс на 8 августа 2019 года слушания по заявлению Антипинского НПЗ о признании предприятия банкротом.

Причины отсрочки не называются. Предполагается, что перенос заседания обусловлен нахождением материалов дела в апелляционном суде, рассматривающем жалобу компании «Трансойл», которая оспаривает возбуждение дела о банкротстве. В июне слушания не состоялись именно по этой причине.