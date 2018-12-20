Зарплаты сотрудникам повысят меньше трети работодателей

Зарплаты своим сотрудникам в новом году готовы проиндексировать менее трети российских работодателей. Не будут повышать зарплаты 42% компаний.
Такие данные показал опрос, проведённый сервисом поиска работы Superjob. Повышения можно ожидать в IT-компаниях — 35%, гостиничном бизнесе — 33%, производстве — 31%, приводит ТАСС данные опроса. Неохотно говорят о повышении финансисты — 18% опрошенных.
В крупных компаниях не предвидится повышения зарплат: чем крупнее фирма, тем реже руководство говорит об индексации. Это 24% среди компаний со штатом от 100 до 1000 сотрудников и 21% со штатом более 1000 сотрудников.
Ранее News.ru сообщал, что заработная плата руководителей и опытных сотрудников в 2018 году росла во всех отраслях экономики РФ. Самые высокие доходы зафиксированы в образовательной и нефтегазовой областях, а также в сфере информационных технологий.
Неопытные сотрудники либо оставались без повышения зарплат, либо соглашались на уменьшение их размера.