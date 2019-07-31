https://static.news.ru/photo/46369502-b375-11e9-bf02-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Власти РФ приняли решение прибавить 244 рубля к пенсиям некоторых рабочих пенсионеров. Увеличить им выплаты можно только благодаря ежегодному индивидуальному перерасчёту.

Для этого Пенсионный фонд России (ПФР) учитывает продолжительность дополнительного трудового стажа, а также размер зарплаты. Чем больше доход, тем большее количество индивидуальных пенсионных баллов может накопить гражданин.

С 1 августа прибавка достанется тем пенсионерам, которые смогли набрать менее трёх баллов. Подробнее читайте в материале News.ru.

Ранее News.ru писал, что ПФР предупредил о возможных переплатах пенсий. Эти деньги впоследствии придётся вернуть. Однако есть возможность избежать неприятной ситуации.