Работающие на экспорт компании получат займы вместо субсидий

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Правительство обсуждает возможность замены субсидий для компаний, ориентированных на экспорт, займами. Инициатор реформы — Дмитрий Козак, она была предложена в прошлом году.

Реформа, которая реализуется через «экспортный» нацпроект, предполагала, что займы заменят отраслевые меры поддержки предприятий под обязательства роста экспорта. Для получения субсидий от компаний требуются корпоративные программы международной конкурентоспособности, пишет «Коммерсант».

Отбирать программы будет Минпромторг, финансировать их будут фонды, которые будут выдавать займы на срок до 15 лет. До 2024 года ставку привяжут к ставке ОФЗ, она изначально составит 7,5−8,5%, а после будет ниже инфляции — 1%. Минпромторг установит нормы по отношению экспортной выручки к общей к 2024 году, а компании возьмут обязательства по экспорту.

Предполагается, что общий объём субсидий до 2024 года составит 420 млрд рублей, при этом сюда не включена субсидия на транспортировку в размере 15 млрд рублей. 258 млрд рублей запланированы на займы, 78 млрд рублей — для банков на ставку по другим кредитам для компаний.

Ранее News.ru сообщал, что Минфин России более чем в пять раз увеличит покупки валюты в этом году. Для этого придётся взять из нефтегазовых доходов 2,74 триллиона рублей. Ранее планировалось направить в бюджет 527,6 миллиарда рублей.