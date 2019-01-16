Как работодатели штрафуют россиян

https://news.ru/storage/news/2a8858ab8704cb3134b5ec8c8b3f34f1/046080f7-9052-44b9-8385-133d908024fb_850.jpg Felix Vogel/imagebroker.com/Global Look Press

Самым популярным видом штрафа остаются вычеты из зарплаты

Крупные ошибки, повлёкшие за собой материальные потери для компании (60% случаев), опоздания (53%) и недостача (21%) — таковы основные причины, по которым работодатели в РФ штрафуют сотрудников. Это следует из результатов опроса, проведённого сервисом Rabota.ru.

Исследование основано на данных двух групп респондентов: 3,5 тыс. представителей экономически активного населения старше 18-ти лет и 903 российских работодателя (руководители, HR-специалисты). В числе причин штрафов, помимо трёх основных вышеупомянутых, значатся: невыполнение плана (20%), жалобы клиентов (19%), несоблюдение техники безопасности (11%), нарушение дресс-кода (9%), отлучка с места работы во внеобеденное время (8%), вредные привычки (7%) и использование ненормативной лексики (5%). Есть и более экзотические: собственное мнение, приём еды на рабочем месте, запах изо рта и от тела.

Отжимания или приседания

Практика штрафования существует более чем в половине (52%) российских компаний. Самым популярным видом штрафа остаются вычеты из зарплаты (55%), реже работодатели используют «полное или частичное лишение премий» (36%), совсем редко — общественное порицание («доски позора», обсуждение на совещаниях) — 2%, увеличение продолжительности рабочего дня или установку неоплачиваемых рабочих дней — по 1%. Некоторые респонденты сообщили о таких мерах, как скидывание по сто рублей в копилки на корпоратив, а также отжимания или приседания.

Очевидно, что рублём сегодня могут наказать на работе кого угодно и за что угодно. Другой вопрос — законность применения таких санкций со стороны работодателя. Она как раз вызывает большие сомнения, поскольку в трудовое законодательство так и не были внесены нормы, позволяющие штрафовать сотрудников. Однако сегодня это никого не останавливает: системы финансовой демотивации стабильны и работают как часы.

«Корректнее говорить об удержаниях из зарплаты. В Трудовом кодексе предусмотрены причины не столько штрафов, сколько возможных увольнений — за опоздания, за явку на работу в нетрезвом состоянии, за систематические нарушения трудовой дисциплины и т.д. Это общероссийская законодательная база и против неё, как говорится, не попрёшь», — поясняет News.ru доктор экономических наук Сергей Смирнов.

Система штрафования сотрудников существует только в негосударственном секторе экономики, отмечает эксперт. Трудно представить, продолжает он, что где-нибудь в федеральном ведомстве будут заставлять приседать или скидывать по сто рублей на корпоратив.

Ответственность за сотрудников

Важно то, напоминает Смирнов, что работодатель несёт ответственность не только за конечный результат деятельности возглавляемого им предприятия или организации, но и за судьбу сотрудников. Соответственно, прямой его интерес в том, чтобы исключать любые меры наказания, ведущие к унижению человеческого достоинства. Всё остальное вполне допустимо. Например, если по вине материально ответственного лица произошла порча имущества, работодатель, согласно статьям 238 и 248 ТК, вправе взыскать с него штраф в судебном порядке, в рамках административного дела.

«Разного рода штрафы, лишение 13-й зарплаты — всё это практиковалось и в советские времена и автоматически перетекло в современность. Работник, нанимаясь к работодателю, должен смотреть, какие санкции могут быть на него наложены, и принимать решение в соответствие с этим», — отмечает Сергей Смирнов.

Во многих случаях, добавим, значительную долю зарплаты составляют премии, выплата которых привязывается трудовым или коллективным договором к достижению конкретных показателей или соблюдению трудовой дисциплины. Такие премии становятся для работодателей настоящим «полем для манёвров» с зарплатой, возможностью проводить различные вычеты и удержания.

Другие случаи

Отдельного внимания заслуживает практика зарплат «в конверте», которые нигде официально не фиксируются. Доказать сам факт выплаты, а, следовательно, и удержания штрафа, не удастся физически. Работники абсолютно не защищены: хотя закон остаётся на их стороне, отсутствие доказательств существования трудовых отношений не позволяет привлечь работодателя к ответственности.

Что касается случаев оформления трудовых отношений посредством заключения гражданско-правовых договоров (например, посредством заключения договора на оказание услуг), то регулирование в этой сфере осуществляет не Трудовой, а Гражданский кодекс. А он-то как раз и не запрещает применять штрафы к стороне договора, которая нарушает взятые на себя обязательства.