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Рабочих специалистов ждёт повышение оплаты труда

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

В 2019 году рабочие специальности станут более высокооплачиваемыми.

По словам руководителя проекта российской компании HeadHunter «Банк данных заработных плат» Натальи Даниной, это связано с тем, что в прошлом году именно специалисты в этой области пользовались наибольшим спросом. Количество вакансий для рабочих специалистов с 2017 года выросло на 205% и продолжает расти.

Растёт спрос и на такие профессии, как водитель, курьер, менеджер по продажам в сфере b2b и продавец-консультант в розничных магазинах.

Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий минимальный размер оплаты труда до размера прожиточного минимума. Согласно изменениям в статье 1 закона, МРОТ с 1 января 2019 года устанавливается в размере 11 280 рублей в месяц.


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