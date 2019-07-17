https://static.news.ru/photo/4757e0b6-a8bd-11e9-aa5a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/orenburg_vk

Сотрудники Южно-Уральского машиностроительного завода (ЮУМЗ) в городе Орске Оренбургской области выразили недовольство тем, как им возвращают долги по заработной плате за май. По словам рабочих им выдают по 300-700 рублей.

Заводчане возмущены тем, что не могут получить не только зарплаты, но и расчёты при увольнении, пишет местное издание « Урал56 ».

Последний раз нам выдавали аванс за май. Ни майской зарплаты, ни июньской не видели. И тут — такое «богатство»... Видимо, надо кому-то отчитаться, что работа по погашению долгов идёт, люди что-то получают. Но это же просто пыль в глаза! — сообщила журналистам одна из сотрудниц предприятия.

Её коллеги также подтвердили, что получают «копеечные» суммы.

Как заявила председателя профсоюзной организации ЮУМЗа Наталья Азмуханова, задолженность по зарплате переда работниками предприятия составляет 63 млн рублей.

В понедельник (15 июля — News.ru) поступили на завод 2 млн, и вот их по людям раскидали, поэтому получились такие суммы. Я общалась с конкурсным управляющим, он сказал, что сегодня ожидается ещё поступление денег, и до конца недели май обещают закрыть. Потом возьмутся за июньские долги, — заявила Азмуханова.

По её словам, проблемы на предприятии имеются также с расчётами перед уволившимися рабочими.

Как писал News.ru, в июне замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков назвал ситуацию на ЮУМЗе абсурдной. Он обещал, что предприятие получит контракты. В конце мая на базе завода было создано новая компания — ООО «Уралмаш — Горное оборудование». До этого руководство завода издало приказ о полном сокращении трудового коллектива.

В марте бывший рабочий ЮУМЗа Евгений Сидоров опубликовал в Сети видеообращение к президенту Владимиру Путину, призвав его обратить внимание на ситуацию с предприятием, а также на отсутствие перспектив в Орске, где разрушены основные производства. До этого трудящиеся завода писали главе государства, предупреждая его о возможном социальном взрыве в Оренбургской области.