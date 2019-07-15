Сотрудники в Тюменской области начали массово увольняться с предприятия «Тюменьстальмост имени тюменского комсомола». Долг по зарплате перед коллективом за два месяца составил десятки миллионов рублей.
Как пишет местное издание
В 2017 году сменился владелец, полгода нам вовремя платили зарплату, потом опять пошли задержки. Последний раз деньги давали в конце мая. Это были остатки за работу в марте. Нам уже должны за апрель, май и июнь. Работники массово увольняются, кто ещё остаётся — пишут заявления о приостановке работы до выплаты зарплаты, — цитирует портал сотрудника предприятия.
В прокуратуре Тюменской области сообщили, что руководство «Тюменьстальмоста» задолжало 762 рабочим 37 млн рублей за апрель и май 2019 года.
В декабре 2018 года работники компании обращались в прокуратуру и также жаловались на задержки заработной платы. Тогда долги имелись перед 954 сотрудниками.
Как писал News.ru, ранее сотрудники станции скорой помощи (ССМП) в Орле начали «итальянскую забастовку». До этого они подготовили обращение к властям региона, требуя создания достойных условий труда и его справедливой оплаты.