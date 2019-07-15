https://static.news.ru/photo/fe242ca0-a741-11e9-a7c9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/Тюменьстальмост

Сотрудники в Тюменской области начали массово увольняться с предприятия «Тюменьстальмост имени тюменского комсомола». Долг по зарплате перед коллективом за два месяца составил десятки миллионов рублей.

Как пишет местное издание 72.ru со ссылкой на представителя трудового коллектива, невыплаты зарплат на заводе, который специализируется на производстве конструкций для мостов по всей стране, длятся продолжительное время.

В 2017 году сменился владелец, полгода нам вовремя платили зарплату, потом опять пошли задержки. Последний раз деньги давали в конце мая. Это были остатки за работу в марте. Нам уже должны за апрель, май и июнь. Работники массово увольняются, кто ещё остаётся — пишут заявления о приостановке работы до выплаты зарплаты, — цитирует портал сотрудника предприятия.

В прокуратуре Тюменской области сообщили, что руководство «Тюменьстальмоста» задолжало 762 рабочим 37 млн рублей за апрель и май 2019 года.

В декабре 2018 года работники компании обращались в прокуратуру и также жаловались на задержки заработной платы. Тогда долги имелись перед 954 сотрудниками.

Как писал News.ru, ранее сотрудники станции скорой помощи (ССМП) в Орле начали «итальянскую забастовку». До этого они подготовили обращение к властям региона, требуя создания достойных условий труда и его справедливой оплаты.