https://static.news.ru/photo/20651678-9340-11e9-a01d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что годовая инфляция в стране опустилась до уровня менее 5%.

Российский лидер выразил сожаление, что правительство и Центробанк оказались правы по поводу того, что на полгода «подросла инфляция».

Что такое инфляция подросла? Значит, ЦБ увеличил ключевую ставку, значит, чуть-чуть сократилось производство и так далее. Но сейчас мы видим, что и производство начало расти, и инфляция ушла уже, — отметил он.

По его словам, в настоящее время также начали восстанавливаться доходы.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.

Как писал News.ru, ранее Путин сообщил, что средняя номинальная зарплата в стране в 2019 году выросла. По его данным, она составила около 44–45 тыс. рублей против 33,2 тыс. в 2017 году.