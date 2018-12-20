Путин заявил о росте российской экономики

Владимир Путин рассказал о росте ВВП России в текущем году. По словам президента, за 10 месяцев 2018 года рост составил 1,7%, передаёт корреспондент News.ru.
«Промышленное производство росло более быстрыми темпами. Если в прошлом году рост составил 2,1%, за январь-октябрь текущего [года] — 2,9%, по итогам года прогнозируется 3%», — добавил политик.
Путин также отметил, что впервые с 2011 года фиксируется профицит бюджета на уровне 2,1%. Объём Фонда национального благосостояния увеличился на 22%, отметил президент.
Глава государства 20 декабря 2018 года проводит пресс-конференцию.