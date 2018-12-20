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Путин: в РФ сохранится свободный оборот валюты

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

В России не будет ограничений на оборот валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Дедолларизация российской экономики не означает запрета на хождение доллара в стране, рассказывает президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Что касается дедолларизации, то она связана исключительно с расчётами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан... Запрета хождения доллара нет и не будет», — рассказывает Путин. 

Президент подчёркивает, что принятие закона об отмене табло с курсами валют не связано с каким-либо запретом доллара, но обусловлено борьбой против нелегальных обменников. Соответствующий закон Путин подписал в среду, 19 декабря. 

«Что касается долларизации и дедолларизации экономики, в том числе российской. В целом, по данным МВФ, объёмы расчётов в долларах во всём мире чуть-чуть снизились. В позапрошлом году, по-моему, 63%, сейчас 62% с небольшим. Но расчёты в долларах для России выше — 69%. Связано это с тем, что наши основные экспортные товары, прежде всего нефть, котируются на мировых биржах в долларах», — отмечает глава государства.

При этом объёмы золотовалютных резервов России в долларах снижаются, продолжает Путин. Глава государства уверен, что роль рубля в расчётах на евразийском пространстве будет возрастать.


#путин #валюта #дедолларизация #прессконференция
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