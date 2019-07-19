Средняя стоимость полиса ОСАГО к концу первого полугодия 2019 года составила 5363 рубля. Это на 5,5% ниже, чем в начале года, когда документ продавался по цене около 5673 рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

Одновременно снизилась и средняя премия машин физических лиц: с 5600 до 5386 рублей, передаёт РБК. При этом выплаты выросли на 3,7% — с 64,1 тысячи до 66,5 тысячи рублей. За...