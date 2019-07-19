Серьёзно ограничивать рост цен на моторное топливо неправильно, так как это может затормозить развитие нефтепереработки в России. Об этом на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината заявил президент страны Владимир Путин.
Совсем завинтить, задушить — очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен, — цитирует ТАСС Путина.
Ранее News.ru сообщал, что президент России 19 июля прибыл в Магнитогорск. В одном из крупнейших мировых центров чёрной металлургии российский лидер побывает на агломерационной фабрике № 5 — в новом подразделении горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината, пообщается с работниками, проведёт встречу с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.