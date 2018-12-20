Путин сравнил цены на бензин в России и во Франции

https://news.ru/storage/news/c4f7afb602ffcd0134ef64099660a948/3b51081d-84a2-4574-b130-dc7b35596b30_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Правительство Франции сознательно повысило стоимость бензина, а российское делает всё возможное для борьбы с ростом цен на топливо, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, стоимость бензина в России выросла в связи с ситуацией на мировых рынках нефти.

«Но правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию роста цен и даже по их снижению. Достигли договорённости с основными нефтяными и нефтеперерабатывающими компаниями», — пояснил он.

Российский лидер отметил, что Франция приняла своё решение, желая перераспределить таким образом ресурсы граждан, чтобы добиться успеха в других вопросах в сфере энергетической политики.

«Направить деньги, которые они получат от продажи бензина и дизельного топлива, масла, на развитие альтернативных видов энергетики — солнца, ветра и так далее, и так далее», — добавил Путин.

Он отметил, что это не понравилось гражданам страны, которые не хотят, чтобы изменения в этой сфере происходили за их счёт. По его словам, «никому не нравится», когда цены повышаются, но такая договорённость была достигнута правительством.

Как сообщал News.ru, ранее глава государства заявил, что запасы газа в России практически неисчерпаемы.По данным главы государства, разведанные запасы газа только на полуострове Ямал достигают 67 трлн кубометров.