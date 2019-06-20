https://static.news.ru/photo/bcfb6944-9352-11e9-9b29-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Внеплановые проверки со стороны контрольно-надзорных органов в отношении малого бизнеса сократились, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, показатель снизился на 11%.

При этом президент отметил, что для сокращения проверок на период 2019–2020 годов были продлены надзорные каникулы. Глава государства подчеркнул, что проверяющие организации в итоге должны стать для бизнеса помощниками.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.

Ранее News.ru писал, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин является единственным в российской системе управления «из девяностых». При этом, по словам Владимира Путина, он «дрейфует в сторону» советника президента Сергея Глазьева.