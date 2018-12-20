Путин сообщил о росте торгового оборота с Украиной

https://news.ru/storage/news/39fd9cba8ae9abd86f865986672fd230/b631facd-9601-4ecb-bf5b-9dbbf65a2dc6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что торговый оборот с Украиной продолжает расти, несмотря на желание киевских властей помешать этому.

Он отметил, что российская сторона заинтересована в стабилизации ситуации на украинской территории.

«Потому что Украина остаётся одним из наших крупнейших торгово-экономических партнёров», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, в текущем году рост товарооборота продолжился.

Как писал News.ru, ранее Путин заявил, что попытки Украины решить политические проблемы Донбасса силой обречены на провал. По его словам, киевские власти установили блокаду между Донбассом и остальной страной, а также стреляют по людям, которых считают своими гражданами.