https://static.news.ru/photo/6f99d2aa-a985-11e9-be62-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Профицит федерального бюджета 2019 года сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП. Соответствующие поправки в закон подписал президент Владимир Путин.

Доходы бюджета в 2019 году увеличиваются на 205,6 млрд рублей (до 20,17 трлн), а расходы — на 256,5 млрд рублей (до 18,29 трлн). При этом по отношению к ВВП доходы снижаются с 18,9% до 18,5%, а расходы — с 17% до 16,8%. Профицит бюджета сокращается на 50,9 млрд рублей и составит 1,88 трлн, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Корректировки перераспределяют бюджетные ассигнования и дополнительно направляют их по ряду направлений.

Наибольший рост ассигнований предусматривается по программам: «Развитие транспортной системы» (78,1 млрд рублей), «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальным финансами» (60,9 млрд) и «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности» (17,2 млрд).

На завершение строительства многоквартирных домов для защиты дольщиков выделены 36 млрд рублей, а на предоставление поручительств по кредитам на их возведение или на рефинансирование застройщика — 2 млрд.

Кроме этого, российские субъекты получат 2,5 млрд рублей на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны.

Как писал News.ru, ранее депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, продлевающий сроки принятия изменений в законодательство о налогах и сборах, которые изменяют доходы бюджетов различных уровней. Документ разработан кабмином.

По данным Минфина, в январе–июне 2019 года профицит федерального бюджета России достиг 3,1% ВВП. Такие данные следуют из опубликованных материалов Минфина.