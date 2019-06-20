Президент России Владимир Путин согласен, что жить россиянам стало тяжелее. Он подтвердил сокращение реальных доходов граждан в течение нескольких лет.
При этом президент отметил, что сейчас они начали восстанавливаться. Глава государства предложил Центробанку обратить внимание на опасность кредитных пузырей для населения.
News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.
Ранее News.ru писал, что Путин во время прямой линии перечислил темы, которые вызывают у россиян наиболее острое обсуждение. По его словам, к ним можно отнести вопросы доходов, уровня жизни и здравоохранения.