https://static.news.ru/photo/265a69da-933f-11e9-8141-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин согласен, что жить россиянам стало тяжелее. Он подтвердил сокращение реальных доходов граждан в течение нескольких лет.

При этом президент отметил, что сейчас они начали восстанавливаться. Глава государства предложил Центробанку обратить внимание на опасность кредитных пузырей для населения.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.

Ранее News.ru писал, что Путин во время прямой линии перечислил темы, которые вызывают у россиян наиболее острое обсуждение. По его словам, к ним можно отнести вопросы доходов, уровня жизни и здравоохранения.