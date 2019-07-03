https://static.news.ru/photo/1abb1b2a-5748-11e9-9f98-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Закон об освобождении граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в рамках «ипотечных каникул» подписал президент Владимир Путин. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс.

Закон, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, устраняет дисбаланс, который допускается в нынешней редакции Налогового кодекса России.

Согласно действующим нормам, получаемые заёмщиком доходы в ходе «ипотечных каникул» подлежат обложению по ставке НДФЛ 35%.

Также принятый закон освобождает от НДФЛ полученные физлицами компенсации ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей.

Кроме этого, россияне освобождаются с 1 августа 2019 года от уплаты госпошлины в размере 200 рублей за внесение изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с соглашением об изменении договора об ипотеке. Речь идёт о случаях внесения изменений, связанных с правом на «ипотечные каникулы».

Как писал News.ru, в феврале кабмин собирался обсудить возможность освобождения россиян с низкими зарплатами от уплаты НДФЛ. Речь идёт о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тысяч рублей.