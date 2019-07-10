https://static.news.ru/photo/8198be9c-a310-11e9-b1f3-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен экономическими тенденциями в России, но темпы роста следует ускорить. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания по вопросом экономики.

Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд, — отметил президент.

Согласно озвученным им данным, в январе–мае ВВП вырос примерно на 0,6%, а рост промышленного производства составил 2,4%. При этом надо добиться более устойчивого и динамичного роста, подчеркнул Путин.

Президент отметил, что по состоянию на 8 июля, годовая инфляция в России замедлилась до 4,6%.

Как ранее писал News.ru, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин не уверен, что экономика России вырастет на прогнозируемые правительством по итогам 2019 года 1,3%.