Россия примет участие в саммите БРИКС. Встречи политиков пройдут в Бразилии, сообщил президент РФ Владимир Путин.
По словам лидера, мероприятие состоится в ноябре текущего года, пишет «
Примем участие в очередном, одиннадцатом саммите БРИКС в ноябре в Бразилии, — заявил глава государства.
Он добавил, что после саммита право председательствовать в БРИКС перейдёт к РФ.
Ранее News.ru сообщал, что президент России призвал БРИКС добиваться реформы Международного валютного фонда, чтобы повысить влияние в нём развивающихся стран. Для решения этой непростой задачи может потребоваться создание полноценного аналога и противовеса МВФ.