https://static.news.ru/photo/fce2ea7a-9d82-11e9-9ab5-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

Россия примет участие в саммите БРИКС. Встречи политиков пройдут в Бразилии, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По словам лидера, мероприятие состоится в ноябре текущего года, пишет « Интерфакс ».

Примем участие в очередном, одиннадцатом саммите БРИКС в ноябре в Бразилии, — заявил глава государства.

Он добавил, что после саммита право председательствовать в БРИКС перейдёт к РФ.

Ранее News.ru сообщал, что президент России призвал БРИКС добиваться реформы Международного валютного фонда, чтобы повысить влияние в нём развивающихся стран. Для решения этой непростой задачи может потребоваться создание полноценного аналога и противовеса МВФ.