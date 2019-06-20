https://static.news.ru/photo/43f8bb18-934e-11e9-9eee-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В России, как и во всём мире, смешанный тип экономики, а чистой рыночной или командно-административной не существует. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами.

Чистой рыночной экономики, либо чистой административно-командной [экономики] просто не существует. А вот смешанная экономика — она во всём мире присутствует. Вообще, как только начинаются какие-то сбои в экономике, проблемы начинаются, тут же возрастает роль государства. Как только накопления возрастают, как только ситуация успокаивается, сразу государство из экономики уходит. Это везде в мире происходит, и у нас это происходило в кризисные времена, — отметил Путин.

Он добавил, что страны со смешанной экономикой развиваются «быстрее, чем другие». При этом в западных экономиках никто ничего не имеет против, а наоборот подталкивают такую тему, как стратегическое планирование в отраслях.

Поэтому и нам нужно иметь это в виду, — сказал глава России.

В связи с этим он вспомнил экономическую систему в России конца прошлого века.

Нет экономической системы 1990-х годов. Почему? Во-первых, у нас нет такой инфляции, какая была там — 30 с лишним процентов; у нас нет таких долгов, которые зашкаливали; у нас нет зависимости от МВФ. Наоборот, наши золотовалютные резервы, сейчас они уже превысили планку в $500 млрд и продолжают расти. У нас нет долгов... У нас нет, ничего подобного нет из того, что было в 1990-е, — рассказал он.

Главное — мотивация, добавил Путин. В какой бы системе человек ни работал, мотивация должна быть обеспечена, «только тогда мы сможем решать задачи, которые стоят перед нашей страной», резюмировал президент.

Ранее News.ru писал, что зкономист Михаил Делягин призвал Центробанк обратить внимание на кредитование россиян. Об этом он заявил во время прямой линии с главой государства.