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Президент Владимир Путин рассказал, что, по экспертным оценкам, ипотечные ставки к концу года опустятся ниже 10%.

По его словам, Банк России и правительство имеют поставленную задачу о снижении этого показателя ниже 8%, передаёт ТАСС .

Сейчас, вот, Центробанк снизил ключевую ставку и сразу [ставка] по ипотеке немножко пошла вниз, — подчеркнул он.

По данным главы государства, в настоящий момент такие кредиты даются примерно под 10%. Он добавил, что сейчас около 45% семей в стране стараются решить свои жилищные проблемы, и некоторые из них используют ипотеку.

Общая ситуация зависит от множества показателей, в том числе макроэкономических, заключил российский лидер.

Ранее News.ru писал, что Путин поручил кабинету министров рассмотреть возможность субсидирования первого взноса по ипотеке из средств федерального бюджета. До 1 сентября правительство должно отчитаться перед главой государства о проделанной работе.