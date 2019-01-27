Путин распорядился выделить Минкультуры 150 млн рублей

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150 млн рублей будет выделено Министерству культуры. Распоряжение об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Средства пойдут на компенсацию затрат ведомства на новую экспозицию в «Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда». Деньги Минкультуры получит из резервного фонда президента России. Контроль за исполнением распоряжения глава государства поручил полномочному представителю президента РФ в Западном федеральном округе.

Ранее News.ru писал о том, что негативные отклики на новый российский фильм «Т-34» возмутили министра культуры Владимира Мединского, который также является председателем Российского военно-исторического общества. Глава Минкультуры сравнил критически настроенных зрителей с капитулянтами времён Великой Отечественной войны.