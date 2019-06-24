Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Действие продовольственного эмбарго в отношении установивших антироссийские санкции стран продлено. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как следует из текста указа, ответные российские меры будут действовать до 31 декабря 2020 года.

Глава государства поручил кабмину обеспечить осуществление мер по реализации данного указа и в случае необходимости внести предложения об изменении срока действия контрсанкций.

Ранее News.ru писал, что США ужесточат санкции в отношении Тегерана в ответ на уничтожение беспилотника. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

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