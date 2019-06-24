Действие продовольственного эмбарго в отношении установивших антироссийские санкции стран продлено. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Как следует из текста
Глава государства поручил кабмину обеспечить осуществление мер по реализации данного указа и в случае необходимости внести предложения об изменении срока действия контрсанкций.
Ранее News.ru писал, что США ужесточат санкции в отношении Тегерана в ответ на уничтожение беспилотника. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.