https://static.news.ru/photo/64638778-9675-11e9-aa19-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Действие продовольственного эмбарго в отношении установивших антироссийские санкции стран продлено. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как следует из текста указа , ответные российские меры будут действовать до 31 декабря 2020 года.

Глава государства поручил кабмину обеспечить осуществление мер по реализации данного указа и в случае необходимости внести предложения об изменении срока действия контрсанкций.

Ранее News.ru писал, что США ужесточат санкции в отношении Тегерана в ответ на уничтожение беспилотника. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.