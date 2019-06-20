https://static.news.ru/photo/e7df89e2-934d-11e9-99f8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Экономист Михаил Делягин в интервью News.ru призвал Центробанк обратить внимание на кредитование россиян.

Очень хорошо было бы установить лимит в процентах от доходов людей, чтобы большая часть этих доходов не уходила на погашение этих кредитов. И правильным было бы прощение людям, попавшим в долговую кабалу, долгов с пожизненным запретом брать новые кредиты. Это было бы технологично, это обеспечивало бы гармонию интересов банковского сообщества и людей, — заявил Делягин.

По словам экономиста, причина данной ситуации заключается «в падении уровня жизни, когда для того, чтобы хоть как-то существовать, люди вынуждены брать кредиты», и «без кредитов они выжить уже не могут благодаря политике российского государства».

Есть, конечно, люди, которые не способны управлять своими деньгами, но в основном это результат политики российского государства. При этом, когда людям перестают давать новые кредиты банки, так как у них уже слишком много кредитов, они идут к так называемым ростовщикам, так называемым микрофинансовым организациям, где официальная процентная ставка превышает 500–600% годовых иногда, 365% годовых они превышают фактически всегда. То есть это узаконенный грабёж, и этот грабёж продолжается, — отметил Михаил Делягин.

Он подчеркнул, что при этом менеджмент банков «выступает категорически против, чтобы этот грабёж прекратить».

Государственная власть имеет обязанность контролировать процентные ставки, ключевую ставку вообще она устанавливает, — продолжил экономист.

Также он отметил, что ключевая ставка «превышает официальную инфляцию почти вдвое, в полтора раза».

Понятно, что она (ключевая ставка. — Ред.) не имеет совершенно никакого отношения к реальному состоянию экономики, — резюмировал Делягин.

Как писал News.ru, ранее в ходе прямой линии Путин обратил внимание Центробанка на опасность возникновения «пузырей» в сегменте потребительского кредитования.