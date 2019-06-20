https://static.news.ru/photo/47a9da7a-9340-11e9-8a0a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин обратил внимание Центробанка на опасность возникновения «пузырей» в сегменте потребительского кредитования. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

Глава государства отметил, что выплаты по кредитам — это один из показателей расходов населения.

Банки предоставляют сейчас кредиты для граждан, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, чревато, рискованно, на мой взгляд, — отметил Путин.

Он выразил мнение, что Центробанк «должен обратить на это внимание», и подчеркнул, что «не нужно в экономике «надувать» эти «пузыри».

Тем не менее, признал глава государства, граждане продолжают брать кредиты «и потом платят, и это уходит в минус, влияет на реальные доходы населения». По его словам, в стране легализовались 100 тыс. самозанятых, это привело к сокращению так называемого теневого рынка. Однако, уточнил Путин, «это тоже отражается на реальных доходах в сторону минуса».

Он указал на то, что «есть и другие факторы», однако перечислять их не стал.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.