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Путин предложил создать банк строительства МКД

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать возможность создания банка строительства многоквартирных домов. В случае если ответ будет положительным, правительство должно будет обеспечить изменение законодательства.

Создаваемый банк станет уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. Срок проработки вопроса — до 15 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее News.ru писал о том, что комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям предложил сделать обязательными продажи по эскроу-счетам для новых и уже строящихся проектов. Депутаты предлагают запустить проект 1 июля 2019 года. 

Использование эскроу-счетов позволяет девелоперам строить дома за счёт банковских кредитов, получая доступ к деньгам дольщиков только после того, как введут дом в эксплуатацию. Если поправки будут приняты, то они, вероятно, спровоцируют рост цен на недвижимость. Так, по мнению вице-премьера РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко, повышение будет порядка 8%. При этом в Минстрое не ожидают повышения цен.


#путин #банки #дольщики
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