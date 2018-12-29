Путин предложил создать банк строительства МКД

https://news.ru/storage/news/d2c5bc8ffbd694038e727aa7a58ab26e/f586177a-cb70-4acf-8683-44b64ab8a6e3_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать возможность создания банка строительства многоквартирных домов. В случае если ответ будет положительным, правительство должно будет обеспечить изменение законодательства.

Создаваемый банк станет уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. Срок проработки вопроса — до 15 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее News.ru писал о том, что комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям предложил сделать обязательными продажи по эскроу-счетам для новых и уже строящихся проектов. Депутаты предлагают запустить проект 1 июля 2019 года.

Использование эскроу-счетов позволяет девелоперам строить дома за счёт банковских кредитов, получая доступ к деньгам дольщиков только после того, как введут дом в эксплуатацию. Если поправки будут приняты, то они, вероятно, спровоцируют рост цен на недвижимость. Так, по мнению вице-премьера РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко, повышение будет порядка 8%. При этом в Минстрое не ожидают повышения цен.