https://static.news.ru/photo/651abf0a-8d84-11e9-b652-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июля 2019 года определиться с механизмами финансирования высоких технологий, в том числе за счёт таких топливно-энергетических компаний, как «Роснефть», «Газпром» и «Транснефть».

В перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, который опубликован на сайте Кремля, говорится, что кабмину до 15 июля нужно предоставить предложения по определению механизмов финансирования отдельных направлений высоких технологий.

Для этого на возвратной основе могут быть привлечены средства организаций топливно-энергетического комплекса с государственным участием, включая публичные акционерные общества «Нефтяная компания «Роснефть», «Российские сети», «Газпром», «Транснефть».

До 31 августа 2019 года правительству необходимо заключить с этими предприятиями соглашения.

Ответственным за выполнение обоих поручений президент назначил премьер-министра Дмитрия Медведева.

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