Президент Владимир Путин поручил Минсельхозу подготовить и представить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания.
Соответствующее распоряжение отдано по итогам прямой линии главы государства. На проведение этой работы ведомству Дмитрия Патрушева дан срок до 1 октября. Об этом сообщается на
Ранее News.ru писал, что Минсельхоз разрабатывает законопроект, разрешающий наружную рекламу вина с защищённым географическим указанием в радиусе 200 км от производственных площадок. Кроме того, ведомство поддержало идею выделения российских вин в меню ресторанов.