https://static.news.ru/photo/3167185c-9cd9-11e9-bb35-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Президент Владимир Путин поручил Минсельхозу подготовить и представить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания.

Соответствующее распоряжение отдано по итогам прямой линии главы государства. На проведение этой работы ведомству Дмитрия Патрушева дан срок до 1 октября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее News.ru писал, что Минсельхоз разрабатывает законопроект, разрешающий наружную рекламу вина с защищённым географическим указанием в радиусе 200 км от производственных площадок. Кроме того, ведомство поддержало идею выделения российских вин в меню ресторанов.