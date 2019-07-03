https://static.news.ru/photo/926b8522-9d9a-11e9-999d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову контролировать уровень ипотечных ставок, чтобы он не стал номинальным.

Так российский лидер отреагировал на доклад, который первый вице-премьер зачитал в ходе совещания с членами правительства.

По словам главы государства, властям необходимо осуществлять мониторинг того, что «в жизни происходит реальной», передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту РФ, что к 2020 году значительно увеличится число семей, получающих выплаты по уходу за ребёнком с рождения до трёх лет.