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Путин поручил Минфину и ЦБ следить за инфляцией

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Президент Путин призвал внимательно следить за инфляцией. Соответствующее поручение он дал главам Минфина и Банка России.

По словам Путина, на рост цен нужно реагировать грамотно и своевременно. Глава государства поручил главе Минфина Антону Силуанову и председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной обратить на этот вопрос дополнительное внимание.

Президент отметил, что инфляционные процессы в начале года прогнозировались заранее. Однако эту проблему нужно постоянно держать под контролем, отметил Путин, обращаясь к главе Минфина и председателю Центробанка. Федеральная антимонопольная служба также должна эффективно выполнять свою роль и свою функцию, считает президент.

По данным Росстата, инфляция с начала года в РФ достигла 0,7%, а в годовом выражении составляет около 4,7%. По итогам 2018 года показатель составил 4,3%, сообщали в ведомстве.

В то же время, по мнению первого заместителя председателя Центробанка Ксении Юдаевой, инфляция в РФ может ускориться до 5,5–6% в годовом выражении уже в I квартале 2019-го, писал News.ru.


#инфляция #ЦБ #МИНФИН #владимирпутин
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