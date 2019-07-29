Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем ФАС Игорем Артемьевым. В рамках беседы российский лидер поручил обратить особое внимание на рост тарифов в регионах.
Политик отметил, что вопрос обоснованности роста цен ставили граждане во время последней прямой линии. Остальные вопросы Путин призвал решать после анализа ситуации с тарифами, передаёт
Ранее News.ru писал, что в России разработали проект стандарта в сфере интернета вещей. Он позволит создать единую систему учёта ресурсов ЖКХ с помощью «умных» приборов.