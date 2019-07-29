https://static.news.ru/photo/3cf2fd0e-b1f5-11e9-a097-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем ФАС Игорем Артемьевым. В рамках беседы российский лидер поручил обратить особое внимание на рост тарифов в регионах.

Политик отметил, что вопрос обоснованности роста цен ставили граждане во время последней прямой линии. Остальные вопросы Путин призвал решать после анализа ситуации с тарифами, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в России разработали проект стандарта в сфере интернета вещей. Он позволит создать единую систему учёта ресурсов ЖКХ с помощью «умных» приборов.