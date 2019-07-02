https://static.news.ru/photo/3699c0b4-9cd3-11e9-96c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент России Владимир Путин по итогу прямой линии дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Он потребовал провести мониторинг обоснованности изменений размера тарифа за обращение с твёрдыми бытовыми отходами.

При необходимости ФАС должна принять меры, направленные на недопущение существенного и непропорционального роста тарифов. Доклад служба должна предоставить до 1 августа 2019 года, после чего отчитываться раз в полгода, сообщается на сайте Кремля.

Ранее News.ru писал, что в тарифы на мусор предложено включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. Платежи, предположительно, вырастут на 5%.