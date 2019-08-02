https://static.news.ru/photo/b552790a-b51f-11e9-89be-fa163e074e61_660.jpg Игорь Бабушкин и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин пообещал помочь властям Астраханской области с созданием портовой особой экономической зоны. Об этом он заявил в ходе встречи с исполняющим обязанности главы региона Игорем Бабушкиным.

По словам врио губернатора, работа по формированию экономической зоны идёт полным ходом. В частности, оформляется земельный участок, проводятся переговоры с Росморпортом, Минтрансом России, а также потенциальными инвесторами.

Бабушкин добавил, что реализация проекта может увеличить грузопоток в регионе до 15 млн тонн в год.

Если будет нужна дополнительная поддержка, помощь, обязательно мне скажите, безусловно, я поддержу, — цитирует главу государства РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что особая экономическая зона промышленно-производственного типа может появиться в Чечне. Предполагается, что на её создание за два года будет потрачено 4 млрд рублей.