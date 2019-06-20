Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что Россия с 2014 года потеряла из-за санкций примерно $50 млрд.
По его словам, в связи с ограничениями убытки потерпели также Европа, Япония и США. Они недополучили $240 млрд, $27 млрд и $17 млрд соответственно.
Это всё же отражается на рабочих местах в этих странах, — отметил он.
Российский лидер также сообщил, что объём программы РФ по импортозамещению в связи с рестрикциями со стороны Запада достиг 667 млрд рублей.
Это заставило нас развивать даже те направления, где раньше у нас не было компетенций, — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что страна и СМИ должны поддерживать развитие местных продуктовых брендов.
News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.
Как писал News.ru, ранее Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее. Он подтвердил сокращение реальных доходов граждан в течение нескольких лет. При этом президент отметил, что сейчас они начали восстанавливаться.