Путин ограничил сумму долга по потребительским кредитам

https://news.ru/storage/news/652b452ef5d67514644209d586c9d972/f2365d5a-08fc-4462-8eaa-fb3458f24221_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает предельную сумму долга по потребительским кредитам. Документ предусматривает постепенное введение ограничений на общий размер процентов и неустоек по займу, срок возврата которого не превышает одного года.

Также закон устанавливает запрет на взыскание долгов по займам, выданным так называемыми чёрными кредиторами. Подобной деятельностью смогут заниматься только конкретные граждане, соблюдающие ряд условий, и юрлица: профессиональные кредиторы и профессиональные коллекторские агентства.

Ранее News.ru писал о том, что Банк России намерен провести стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования. Целью обследования является количественная оценка рисков по состоянию на начало 2019 года.

Участниками обследования станут Сбербанк, Альфа-Банк, ХКФ банк, ВТБ, Совкомбанк, банк «Восточный», Тинькофф банк, Газпромбанк, «ДельтаКредит», Россельхозбанк и Почта банк. Тестирование будет проводить департамент финансовой стабильности Банка России в январе-марте, говорится в заявлении регулятора.