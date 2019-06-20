https://static.news.ru/photo/96e93376-934d-11e9-a1c9-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Резкое снижение зарплат министрам и другим руководителям привело бы к оттоку квалифицированных кадров, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, лучше двигаться в сторону повышения доходов рядовых работников.

Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались, — сказал президент.

Он отметил, что понижение уровня доходов народных избранников негативно отразится на благосостоянии страны. При этом Путин выступил против «колоссальной разницы» в зарплате между руководителями и рядовыми сотрудниками.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.

Ранее News.ru писал, что Путин во время прямой линии ответил на критику деятельности партии «Единая Россия». По его словам, при руководстве 90-х годов страна оказалась на грани развала, а оборонная промышленность, вооружённые силы и социальная сфера были разрушены.