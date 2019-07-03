https://static.news.ru/photo/402c6986-9dac-11e9-be03-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Boris Roessler/Global Look Press

Президент Владимир Путин призвал кабмин ускорить решение вопросов, касающихся цен на авиационный керосин и битум. Соответствующую просьбу он адресовал первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову.

Антон Германович, по поводу изменений, связанных со стоимостью авиационного керосина, по битуму, побыстрее только. Сезон закончится туристический, а мы всё будем рассматривать вопросы, связанные с этими тарифами и ценами, — цитирует лидера ТАСС .

Также глава государства поручил разобраться с проблемой покупки битума по более низким ценам.

До этого Силуанов заявил, что кабмин начнёт готовить предложение по увеличению объёмов дорожных фондов, если цены на нефть будут превышать $70 за баррель. Также он отметил, что закупки битума следует производить тогда, когда цены на него находятся на минимальном значении, а именно в конце осени, зимой и в начале весны.

Как писал News.ru, в конце июня Путин заявил, что порядок определения цен напрямую влияет на качество дорог и на сроки выполнения дорожного строительства. На конкурсах заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы.