Ну, во-первых, у нас нет экономистов из 90-х. Где они? Назовите хоть одну фамилию. Если только Алексей Леонидович Кудрин, так, не в полном объёме, но тем не менее. Да и тот перековался, он уже дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить, — сказал глава государства.