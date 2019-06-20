Глава Счётной палаты Алексей Кудрин является единственным в российской системе управления «из девяностых». При этом, по словам Владимира Путина, он «дрейфует в сторону» советника президента Сергея Глазьева.
Ну, во-первых, у нас нет экономистов из 90-х. Где они? Назовите хоть одну фамилию. Если только Алексей Леонидович Кудрин, так, не в полном объёме, но тем не менее. Да и тот перековался, он уже дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить, — сказал глава государства.
News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.
Ранее News.ru писал, что финансовая поддержка сельскохозяйственной отрасли исчисляется сотнями миллиардов рублей. Это среди прочего позволяет наращивать и экспорт, рассказал в ходе прямой линии Путин.