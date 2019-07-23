Президент России Владимир Путин потребовал ввести мораторий на новые варианты государственной поддержки разработки нефтяных месторождений, пока правительство не завершит инвентаризацию запасов. Такое поручение российский лидер дал по итогам совещания по вопросам стимулирования нефтяного сектора экономики.

«Правительству ввести мораторий на оказание новых мер поддержки при разработке нефтяных месторождений», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Крайний срок исполнения поручения запланирован на 31 декабря.

Ещё в декабре прошлого года глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил Путина о льготах для северной части Приобского месторождения в виде налоговых вычетов на добычу полезных ископаемых. В Минфине считают, что льготы могут быть зафиксированы на уровне 460 млрд рублей за 10 лет.

В то же время глава государства поручил профильным ведомствам — Минэнерго и Минфину подготовить экономическое обоснование льгот для Приобского месторождения «Роснефти», которые были одобрены кабмином весной. Но как таковая ситуация с тех пор практически не изменилась. Соответствующее финансовое обоснование должно лечь на стол президента до 20 июля.

При этом по южной части того же Приобского месторождения заявку на льготы подавала и «Газпромнефть», однако решение государством по ней теперь будет отложено на период «заморозки».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил РБК, что инвентаризация покажет, какие льготы у нас эффективны, а какие не работают совсем.

Президенту виднее. Мы никуда не торопимся. Можем подождать до декабря, если государство тоже сможет подождать. Михаил Леонтьев пресс-секретарь «Роснефти»

Не исключено, что мораторий может повлиять на геологоразведку в Арктике, так как сложные климатические условия требуют больших затрат и инвестиций, которые без поддержки со стороны государства просто могут не окупиться. В этом регионе сложна и дорога технологически как добыча, так и транспортировка. Поэтому развитие отрасли там долго будет для компаний убыточным. А положительный эффект должен от реализации проектов в этом регионе должен проявиться только к 2030 году.

По мнению начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, несомненно, мораторий на господдержку нефтяных месторождений приведёт к уменьшению льгот и госинвестиций в нефтяную отрасль.

На мой взгляд, никаких негативных последствий ни для нефтяников, ни тем более в целом для промышленности и экономики этот закон не окажет. У нефтяных компаний и так достаточно ресурсов, чтобы собственными силами без всякой господдержки разрабатывать любые, даже самые сложные месторождения. Нарек Авакян начальник отдела инвестидей «БКС Брокер»

И действительно, у российского нефтяного сектора довольно внушительные запасы ликвидных активов. По мнению экспертов, у «Лукойла» таковых больше чем на 1 трлн рублей, у «Роснефти» — свыше 1,5 трлн, а у «Сургутнефтегаза» — более 3 трлн.

Российский бюджет, конечно же, нужно перераспределять таким образом, чтобы наибольшую поддержку получали те сферы и отрасли экономики, которые переживают не лучшие времена, считает Авакян. К примеру, это может быть малый и средний бизнес, отрасли авиастроения (особенно в гражданском сегменте) и машиностроения, а также транспортная сфера.

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв пояснил News.ru, что, скорее всего, президент хочет получить больше детальной информации о ситуации с рентабельностью на разных месторождениях, для которых нефтяные компании просят льготы. Ведь по каждому случаю ведутся споры и долгие согласования.

Такую инвентаризацию логично сделать не в будущем, а именно теперь, так как до конца марта 2020 года Россия в любом случае в рамках ОПЕК+ связана обязательствами не наращивать добычу. Поэтому вполне можно подождать со стратегическими решениями, прежде чем определяться по новым льготам для тех или иных месторождений, где действительно затруднена добыча. Пётр Пушкарёв шеф-аналитик TeleTrade

Например, считает он, речь может идти, в частности, о высокообводнённых месторождениях. И если льготы не предоставлять совсем, такие проекты просто зачахнут: компании не будут ими всерьёз заниматься, а примутся «доить» до упора скважины с низкой себестоимостью, чтобы больше заработать сейчас, в моменте.

Как явление, льготы поэтому оправданы, считает Пушкарёв. Однако целый ряд таких льгот уже был предоставлен, например, «Роснефти» по Самотлорскому месторождению, где очень высока доля воды в нефтяной смеси. Льготы эти обходятся бюджету в 35 млрд рублей каждый год.

«Самое время подсчитать, настолько ли рентабельна в целом для государства такая политика, чтобы проводить её одновременно и сразу на большем количестве месторождений, предоставляя льготы всем заинтересованным компаниям. Или же в ряде случаев, возможно, стоит подождать появления сначала неких более совершенных технологий, которые позволили бы снизить себестоимость, уменьшить издержки и не потребовали бы от государства таких жертв», — сказал аналитик.

Не исключено, что после инвентаризации выяснится, что льготы могут в принципе стать меньше по цифрам — для всех компаний и месторождений, либо различаться в зависимости от типа месторождений. В конечном счёте, смысл же не в том, чтобы на территории России добыть поскорее из недр всю разведанную нефть. Нужно и продать её ещё с выгодой не только для нефтяных компаний, но и в целом для государственного бюджета, чтобы этот ресурс страна использовала на развитие несырьевых отраслей, социальной сферы, и инфраструктуры.

samotlorneftegaz/facebook.com

Часть запасов, отмечает Пушкарёв, добывать которые не слишком рентабельно прямо сейчас, вполне можно оставить на будущее, раз пока их извлекать невыгодно с точки зрения бизнеса — ничего страшного, если на уровне компаний будут приниматься тактически такие решения. На уровне же государственного подхода, очевидно, нужна определённая стратегия, позволяющая и поднимать год от года добычу, когда ограничения ОПЕК+ рано или поздно будут сняты, а мировой спрос вырастет. Но и стратегия, уверен эксперт, позволяющая не продешевить с ценой вопроса, чтобы добыча с точки зрения государства не была добычей ради добычи: из недр извлекли, продали, а вся прибыль за счёт государственных компенсация осталась только у компаний-добытчиков.

В свою очередь ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский допускает, что на принятие такого решения президентом повлиял тот момент, что он захотел навести порядок в нефтяной сфере. Компании заведомо шли в нерентабельные проекты, получали государственную поддержку, а потом просто не разрабатывали взятые месторождения.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев уверен, что после моратория отрасль лишится поддержки всего на несколько месяцев, но в конечно итоге её эффективность должна увеличиться. «Для того, чтобы правительство решилось на финансирование, сперва необходимо привести в порядок все текущие дела и внимательно оценить положительный эффект для экономики», — заявил он.

Руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов уверен, что ещё с момента зимнего бюджетного манёвра в отношении НДПИ и акцизов, касающихся нефтегазовых концернов, им был дан определённого рода посыл, что государство не такое уж и бездонное с точки зрения помощи при проведении нефтедобычи.

Для разработки нефтяных месторождений, тем более на арктическом шельфе, например, требуются огромные инвестиции и трудозатраты, но инвестировать ради простого инвестирования крайне нецелесообразно. Возможно, именно поэтому и принято решение, что до завершения их инвентаризации выпрашивать у государства новые инвестиции и государственные дотации в любом виде не есть здорово. Роман Блинов руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»

Для извлечения нефти с месторождения мало заявить о том, что найдены нефть и газ. Нужно экономически обосновать всю цепочку затрат — от разведанных и доказанных к извлечению и транспортировке запасов, а уже потом, на основании экономических расчётов, говорить о реальной себестоимости нефти или газа в трубе и у конечных потребителей. Поэтому, уверен Блинов, мера оправданная, так как нефтяной сектор себя вполне хорошо ощущает как по уровню дивидендов для основных акционеров, так и по показателям заработных выплат.