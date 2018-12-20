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Путин: инфляция в России превысит 4% по итогам года

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Темпы роста цен в стране превысят целевой ориентир Центробанка и ускорятся до 4,1–4,2%, прогнозирует президент Владимир Путин.

«Сохраняется приемлемая для нас инфляция. Правда, за последнюю неделю она чуть-чуть подросла — на 0,5%, поэтому мы выйдем за ориентир Центрального банка. Будет [инфляция] 4,1–4,2%, четыре с небольшим», — рассказывает Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Инфляция в следующем году продолжит разгон, следует из прогнозов ЦБ. В 2019-м цены вырастут на 5–5,5%, ожидают в регуляторе.

Цены в России увеличились с начала года на 3,9%, говорится в материалах Росстата за 19 декабря. Годом ранее показатель равнялся 2,5%.


#инфляция #владимирпутин #итоги
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