Путин продлил ограничения на транзит грузов с Украины

https://news.ru/storage/news/bca26fcd629e4267f7e3f9efeaf1cd71/5ffea25e-15bb-41bd-b84e-9c0ec76818be_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении мер по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов России. Речь, в частности, идёт о транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ.

Согласно указу, действующие ограничения продлеваются с 1 января 2019 года до 1 июля 2019 года, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что российский лидер в поздравлении россиянам по случаю наступления Нового года говорил о взаимоотношениях между людьми и благополучии страны. Обращение главы государства уже увидели жители Камчатки и Чукотки.