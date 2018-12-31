USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,282 $   Brent54.67 $ Bitcoin3,778.40 $
МОСКВА-3°C16:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Путин продлил ограничения на транзит грузов с Украины

Zamir Usmanov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении мер по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов России. Речь, в частности, идёт о транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ. 

Согласно указу, действующие ограничения продлеваются с 1 января 2019 года до 1 июля 2019 года, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что российский лидер в поздравлении россиянам по случаю наступления Нового года говорил о взаимоотношениях между людьми и благополучии страны. Обращение главы государства уже увидели жители Камчатки и Чукотки.


#украина #путин #ограничения #транзит
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
происшествия 15:50, 31 декабря 2018
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
в мире 13:03, 31 декабря 2018
Пашинян уверяет, что договорился с Путиным о ценах на газ
происшествия 11:04, 31 декабря 2018
Путин держит на контроле ситуацию в Магнитогорске
Лента новостей
происшествия 16:49
Завалы на месте ЧП в Магнитогорске исследуют кинологи
культура 16:49
Красковский отменил «Праздник» из-за Магнитогорска
общество 16:43
Путин впервые присвоил звание «Заслуженный журналист РФ»
происшествия 16:41
Сенатор увидел человеческий фактор в ЧП в Магнитогорске
происшествия 16:41
МЧС просит выйти на связь часть жильцов обрушившегося дома
Другие новости
экономика 15:52
Нефть продолжает расти в цене
экономика 14:59
Нефть растёт в цене
экономика 14:27
«Газпром» обнародовал новую стоимость газа для Армении
экономика 11:36
Россияне прочно увязли в предновогодних кредитах
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top