Путин: газ в России будет всегда

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Запасы газа в России практически неисчерпаемы. Такое мнение высказал Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Комментируя реплику журналиста о возможном сокращении запасов голубого топлива в России, президент заверил, что газовые ресурсы РФ достаточны.

«У нас больше газа, чем в мире в целом», — пошутил Путин.

При этом, по данным главы государства, разведанные запасы газа только на полуострове Ямал достигают 67 трлн кубометров.

Как ранее писал News.ru, глава Роснедр Евгений Киселёв заявлял, что РФ обеспечена нефтью минимум на четверть века при текущих темпах разработки месторождений.