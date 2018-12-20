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Путин объяснил подорожание бензина ростом цен на нефть

media.gazprom-neft.ru

экономика [ версия для печати ]

Удорожание бензина в России в 2018 году, по словам президента Владимира Путина, объясняется ростом цен на нефть на мировом рынке. Российский лидер отметил, что правительство уже приняло меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Путин добавил, что в целом принятые властями меры сработали. При этом политик уверен, что правительство не допустит никаких скачков цен на нефтепродукты и моторное топливо в 2019 году.

Глава государства подчеркнул, что в начале 2019 года возможен рост цен на топливо на 1−1,5% из-за повышения НДС.

«А дальше правительство должно внимательно следить за тем, что происходит на рынке — на мировом и на российском», — отметил президент.

Как ранее писал News.ru, Путин заявил, что считает предметом широкой общественной дискуссии вопрос о возможности закрепления в Конституции РФ национальной идеи. В основном законе запрещена идеология как ведущая сила, сказал он.


#нефть #бензин #цены #путин #рост
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