https://static.news.ru/photo/b9b0d40c-a9cf-11e9-80cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал выдвинутые украинским «Нафтогазом» требования по транзиту российского газа.

Политик написал в своём микроблоге, что «Нафтогаз» находится не в том положении, чтобы ставить условия, и напомнил о предрекаемой Украине техногенной катастрофе в связи с малыми запасами топлива в хранилищах.

Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите. Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора Нафтгазу умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 июля 2019 г.

Напомним, что Юрий Витренко, исполнительный директор украинской компании, заявил, что согласен с вариантом по транзиту, предложенным Еврокомиссией, при условии, что прокачиваться будут 90 млрд кубометров ежегодно, а также в течение десяти лет будут бронироваться транзитные мощности на 60 млрд кубометров, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страну ждёт катастрофа в случае утраты российского газа.