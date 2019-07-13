https://static.news.ru/photo/f2c33636-90ac-11e9-9c26-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков нашёл причину стремления США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, Вашингтон просто хочет продавать свои ресурсы в Европу, поэтому всеми способами старается сорвать или хотя бы замедлить завершение проекта.

Если «Северный поток — 2» не будет запущен в срок, европейцам придётся, дабы компенсировать нехватку российского газа, выложить от 8 до 24 млрд евро за импорт сжиженного газа. Большая часть этих средств пойдёт США, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Если Сев.поток-2 не будет запущен в срок, европейцам придётся, дабы компенсировать нехватку российского газа, выложить от 8 до 24 млрд евро за импорт сжиженного газа. Большая часть этих средств пойдёт США. Поэтому США и стараются сорвать или хотя бы замедлить завершение проекта. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что газопровод «Северный поток — 2» назвали в украинской компании «Нафтогаз» ловушкой для Европы, а также обвинили Россию в использовании «языка шантажа и силы».