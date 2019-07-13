https://static.news.ru/photo/f2c33636-90ac-11e9-9c26-fa163e074e61_1024.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Российский сенатор Алексей Пушков нашёл причину стремления США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
По его словам, Вашингтон просто хочет продавать свои ресурсы в Европу, поэтому всеми способами старается сорвать или хотя бы замедлить завершение проекта.
Если «Северный поток — 2» не будет запущен в срок, европейцам придётся, дабы компенсировать нехватку российского газа, выложить от 8 до 24 млрд евро за импорт сжиженного газа. Большая часть этих средств пойдёт США, — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Если Сев.поток-2 не будет запущен в срок, европейцам придётся, дабы компенсировать нехватку российского газа, выложить от 8 до 24 млрд евро за импорт сжиженного газа. Большая часть этих средств пойдёт США. Поэтому США и стараются сорвать или хотя бы замедлить завершение проекта.