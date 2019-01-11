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Птицефабрика объяснила продажу яиц девятками

Sergey Kovalev/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Упаковку нестандартной вместимости в девять яиц удмуртский производитель не считает маркетинговым ходом и не связывает с повышением цен на продукцию.

«У нас есть упаковки по четыре, шесть, восемь, девять, 12, 18, 20 и 30 яиц», — сообщил URA.RU коммерческий директор птицефабрики «Вараксино» Сергей Кириллов.

По его словам, это всего лишь упаковка, а не маркетинговая уловка. Заказ на такой нестандарт поступил от одной из торговых сетей Санкт-Петербурга, но Кириллов не смог пояснить, для чего это было сделано.

Ранее News.ru писал, что в российских магазинах начали продавать яйца, расфасованные в упаковки по девять штук. Фото быстро разошлось в соцсетях и вызвало множество комментариев по поводу и так значительно подорожавшего продукта.


#продажи #яйца
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