Птицефабрика объяснила продажу яиц девятками

https://news.ru/storage/news/167d483c69920a2d301f9350e6d7c8be/03e52b36-7f83-445b-882b-58c4c157745b_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Упаковку нестандартной вместимости в девять яиц удмуртский производитель не считает маркетинговым ходом и не связывает с повышением цен на продукцию.

«У нас есть упаковки по четыре, шесть, восемь, девять, 12, 18, 20 и 30 яиц», — сообщил URA.RU коммерческий директор птицефабрики «Вараксино» Сергей Кириллов.

По его словам, это всего лишь упаковка, а не маркетинговая уловка. Заказ на такой нестандарт поступил от одной из торговых сетей Санкт-Петербурга, но Кириллов не смог пояснить, для чего это было сделано.

Ранее News.ru писал, что в российских магазинах начали продавать яйца, расфасованные в упаковки по девять штук. Фото быстро разошлось в соцсетях и вызвало множество комментариев по поводу и так значительно подорожавшего продукта.