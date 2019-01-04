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Пшеница из США может обойти российскую по поставкам

Planet Pix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Американская пшеница оказалась самой дешёвой на глобальном рынке в 2019 году, заявил менеджер по управлению рисками в сырьевом секторе INTL FCStone Мэтт Аммерманн. По словам эксперта, благодаря этому продукт из США может посоревноваться в поставках с российским.

Самые низкие цены в мире держатся на мягкую краснозерную озимую пшеницу. При этом отгрузки из России на фоне роста цен внутри страны замедлились.

Аммерманн уверен, что у США есть шансы выиграть тендер на 400 тыс. т пшеницы, объявленный Эфиопией. Аддис-Абеба планирует определить победителя 31 января, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что в ноябре 2018 года впервые за последние шесть лет объём российской сельхозпродукции резко сократился. Зерна собрали меньше на 35 млн тонн, а неурожай сахарной свёклы уже привёл к подорожанию сахара.


#сша #цены #россия #ПОСТАВКИ #пшеница
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