Пшеница из США может обойти российскую по поставкам

Американская пшеница оказалась самой дешёвой на глобальном рынке в 2019 году, заявил менеджер по управлению рисками в сырьевом секторе INTL FCStone Мэтт Аммерманн. По словам эксперта, благодаря этому продукт из США может посоревноваться в поставках с российским.
Самые низкие цены в мире держатся на мягкую краснозерную озимую пшеницу. При этом отгрузки из России на фоне роста цен внутри страны замедлились.
Аммерманн уверен, что у США есть шансы выиграть тендер на 400 тыс. т пшеницы, объявленный Эфиопией. Аддис-Абеба планирует определить победителя 31 января, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что в ноябре 2018 года впервые за последние шесть лет объём российской сельхозпродукции резко сократился. Зерна собрали меньше на 35 млн тонн, а неурожай сахарной свёклы уже привёл к подорожанию сахара.