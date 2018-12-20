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Промсвязьбанк готовится к возможным санкциям

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Промсвязьбанк сократил до минимально возможных значений обеспечительные депозиты международных платёжных систем Visa и Mastercard. Об этом журналистам рассказал председатель правления банка Пётр Фрадков.

По его словам, эти действия являются одной из мер подготовки кредитной организации к возможным санкциям, сообщает газета «Ведомости». В то же время сотрудничество с указанными платёжными системами будет продолжено в текущем режиме, коллеги отнеслись к действиям банка с должным пониманием, отметил Фрадков.

В случае отключения Промсвязьбанка от международных платёжных систем вернуть депозиты будет затруднительно, отмечает один из источников издания.

В то же время, по словам Фрадкова, кредитная организация активно развивает сотрудничество с платёжной системой «Мир» и её оператором — Национальной системой платёжных карт.

Помимо этого, банк существенно сократил валютные активы и пассивы. По данным предправления ПСБ, активы организации в валюте сократились с 17,5 до 6,8%, а пассивы — с 12,6 до 5,7%.

Как ранее сообщал News.ru, генеральный директор Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев заявлял, что количество банковских карт, выпущенных на базе платёжной системы «Мир», впервые в истории превысило 50 млн штук.


#санкции #мир #visa #mastercard #Промсвязьбанк #платежнаясистема
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